"Торино" сыграл вничью с "Эмполи" в Серии А
Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен
"Торино" на своем поле сыграл вничью с "Эмполи" в матче 15-го туре Серии А.
"Торино" - "Эмполи" - 2:2
Голы: Побега, 10 - 1:0, Пьяца, 15 - 2:0, Романьоли, 34 - 2:1, Ла Мантия, 72 - 2:2.
"Торино" - Милинкович-Савич, Синго, Буонджорно, Бремер, Зима, Айна (Иццо, 90), Прат (Ринкон, 74), Лукич, Побега, Пьяца (Войвода, 35), Санабрия (Дзадза, 75).
"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Романьоли, Луперто, Маркицца (Паризи, 61), Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 53), Журковски (Хаас, 61), Риччи, Ди Франческо (Ла Мантия, 62), Пинамонти (Манкузо, 88).
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