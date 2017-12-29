"Торино" теряет Белотти

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"Торино" теряет Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти травмировался на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

У лидера "быков" диагностировано растяжение связок колена. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В этом сезоне 24-летний Белотти сыграл за "Торино" 18 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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