"Торино" – "Трапани" - 7:1 (обзор)

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"Торино" – "Трапани" - 7:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/32 финала Кубка Италии между "Торино" и "Трапани".

Не пропустите: "Торино" уничтожил "Трапани" в матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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