"Торино" уничтожил "Фиорентину" Кокорина в матче Серии А
Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле разгромил "Фиорентину" со счетом 4:0.
Победу туринскому клубу принесли дубль Йосипа Брекало, а также голы Вилфрида Синго и Антонио Санабрии.
"Торино", набрав 28 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 32 очками осталась на шестой позиции.
"Торино" – "Фиорентина" - 4:0 (3:0)
Голы: Синго, 19 - 1:0, Брекало, 23 - 2:0, Брекало, 31 - 3:0, Санабрия, 58 - 4:0
"Торино": Джемелло, Синго (Зима, 88), Родригес, Джиджи, Бремер, Войвода, Прат (Побега, 79), Брекало (Пьяца, 79), Лукич, Мандрагора, Санабрия (Варминг, 88).
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Мартинес (Игор Жулио, 46), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Мале, 74), Кальехон (Сапонара, 46), Влахович (Кокорин, 73), Гонсалес (Иконе, 78).
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