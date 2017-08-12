"Торино" уничтожил "Трапани" в матче Кубка Италии

В матче 1/32 финала Кубка Италии "Торино" дома деклассировал "Трапани". "Быки" отгрузили в ворота соперников семь голов, пропустив при этом всего один раз.

"Торино" – "Трапани" - 7:1

Голы: Белотти, 13 - 1:0, Фацио, 18 - 1:1, Фацио, 27 (автогол) - 2:1, Беренгер, 35 - 3:1, Белотти, 39 - 4:1, Оби, 43 - 5:1, Фальке, 68 - 6:1, Де Сильвестри, 87 - 7:1.

"Торино" (стартовый состав): Сиригу, Моретти, Дзаппакоста, Молинаро, Нкулу, Ляйич, Аккуа, Яго Фальке, Оби, Беренгер, Белотти.

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