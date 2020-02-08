"Торино" уступил "Сампдории" в матче Серии А

Теги ториносампдория

"Торино" уступил "Сампдории" в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на выезде одолела "Торино".

На данный момент "Торино" занимает 12-е место, а "Сампдория" - 16-е.

"Торино" - "Сампдория" 1:3

Голы: Верди, 56 - 1:0, Рамирес, 70 - 1:1, Рамирес, 75 - 1:2, Квальярелла (пен), 79 - 1:3

"Торино": Сиригу, Айна (Ансальди, 75), Нкулу, Войнович, де Сильвестри, Верди (Мейте, 83), Ринкон, Беренгер, Лукич, Иццо, Белотти.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Мурру, Тонелли, Линетти, Рамирес (Бертолаччи, 86), Торсбю (Янкто, 68), Экдаль, Квальярелла, Габбьядини.

Удаление: Иццо (78).

Читайте также: Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 22 51
3 Лацио Лацио 22 50
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Болонья Болонья 23 33
7 Кальяри Кальяри 22 32
8 Парма Парма 22 32
9 Милан Милан 22 32
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 22 31
11 Наполи Наполи 22 30
12 Торино Торино 22 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 22 24
16 Сампдория Сампдория 22 20
17 Лечче Лечче 22 19
18 Дженоа Дженоа 22 16
19 Брешия Брешия 22 15
20 СПАЛ СПАЛ 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов