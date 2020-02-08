"Торино" уступил "Сампдории" в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на выезде одолела "Торино".

На данный момент "Торино" занимает 12-е место, а "Сампдория" - 16-е.

"Торино" - "Сампдория" 1:3

Голы: Верди, 56 - 1:0, Рамирес, 70 - 1:1, Рамирес, 75 - 1:2, Квальярелла (пен), 79 - 1:3

"Торино": Сиригу, Айна (Ансальди, 75), Нкулу, Войнович, де Сильвестри, Верди (Мейте, 83), Ринкон, Беренгер, Лукич, Иццо, Белотти.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Мурру, Тонелли, Линетти, Рамирес (Бертолаччи, 86), Торсбю (Янкто, 68), Экдаль, Квальярелла, Габбьядини.

Удаление: Иццо (78).

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