"Торино" уволил главного тренера

"Торино" разорвал контракт с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба.

Решение было принято после того, как команда сыграла вничью 0:0 со "Специей" несмотря на то, что соперник уже на 8 минуте остался в меньшинстве.



Сообщается, что новым наставником "Торино" может стать Давиде Никола, ранее работавший в "Кротоне", "Дженоа" и других клубах.

В текущем сезоне Серии А туринцы расположились на 18 строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков за 18 игр.