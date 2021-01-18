"Торино" уволил главного тренера

Теги марко джампаолоторино

"Торино" уволил главного тренера"Торино" разорвал контракт с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба.

Решение было принято после того, как команда сыграла вничью 0:0 со "Специей" несмотря на то, что соперник уже на 8 минуте остался в меньшинстве.

Сообщается, что новым наставником "Торино" может стать Давиде Никола, ранее работавший в "Кротоне", "Дженоа" и других клубах.

В текущем сезоне Серии А туринцы расположились на 18 строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков за 18 игр.

Читать также: "Милан" взял в аренду хавбека "Торино" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

Ибрагимович забивает 23 сезона подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов