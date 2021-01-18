"Торино" уволил главного тренера
"Торино" разорвал контракт с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба.
Решение было принято после того, как команда сыграла вничью 0:0 со "Специей" несмотря на то, что соперник уже на 8 минуте остался в меньшинстве.
Сообщается, что новым наставником "Торино" может стать Давиде Никола, ранее работавший в "Кротоне", "Дженоа" и других клубах.
В текущем сезоне Серии А туринцы расположились на 18 строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков за 18 игр.
Читать также: "Милан" взял в аренду хавбека "Торино" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ибрагимович забивает 23 сезона подряд
-
Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт
-
"Реалу" предложили приобрести Жиру
-
Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
-
"Торино" уволил главного тренера
-
В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов
-
Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"
-
Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"
-
Семин о реформе РПЛ: "Мы потеряем все"
-
"Король ассистов". Мустафи попрощался с Озилом
-
Фрэнк Лэмпард высказался о предстоящем матче с "Лестером"
-
"Зенит" следит за полузащитником "Стяуа"
-
1
Бывший тренер "Барселоны" возглавил команду Пике
-
Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами"
-
"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу
-
Орлов высказался о поступке игрока "Зенита", который купил себе золотые iPhone и PlayStation
-
Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой"
-
Джек Уилшер перешел в клуб Чемпионшипа
-
Руководитель ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси
-
Салах признан лучшим арабским футболистом года по версии Goal
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17