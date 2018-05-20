"Торино" в гостях одержал победу над "Дженоа"

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"Торино" в гостях одержал победу над "Дженоа"В матче 38-го тура итальянской Серии А "Торино" в гостях обыграл "Дженоа".

"Дженоа" - "Торино" - 1:2

Голы: Фальке, 30 - 0:1, Баселли, 58 - 0:2, Пандев, 80 - 1:2.

"Дженоа": Перин, Бираши, Эль Ямик, Иццо (Омеонга, 38), Перейра, Бесса (Росси, 58), Велозу (Пандев, 46), Бертолаччи, Лаксальт, Медейруш, Лападула.

"Торино": Милинкович-Савич, Н'Кулу, Бонифаци, Моретти (Молинаро, 69), Де Сильвестри, Баселли (Аква, 77), Ринкон, Ансальди, Фальке (Эдера, 64), Беренгер, Белотти.

Удаление: Ансальди, 83.

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Верону". | soccernews.ru

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