"Торино" в гостях одержал победу над "Дженоа"
В матче 38-го тура итальянской Серии А "Торино" в гостях обыграл "Дженоа".
"Дженоа" - "Торино" - 1:2
Голы: Фальке, 30 - 0:1, Баселли, 58 - 0:2, Пандев, 80 - 1:2.
"Дженоа": Перин, Бираши, Эль Ямик, Иццо (Омеонга, 38), Перейра, Бесса (Росси, 58), Велозу (Пандев, 46), Бертолаччи, Лаксальт, Медейруш, Лападула.
"Торино": Милинкович-Савич, Н'Кулу, Бонифаци, Моретти (Молинаро, 69), Де Сильвестри, Баселли (Аква, 77), Ринкон, Ансальди, Фальке (Эдера, 64), Беренгер, Белотти.
Удаление: Ансальди, 83.
Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Верону". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21