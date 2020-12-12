"Торино" в результативном матче проиграл "Удинезе"

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле проиграл "Удинезе" со счетом 2:3. Победу гостям принесли голы Игнасио Пуссетто, Родриго де Пауля и Илие Несторовски. В составе "Торино" отличились Андреа Белотти и Федерико Бонаццоли.

Благодаря победе "Удинезе" вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков. "Торино" с 6 очками опустился на предпоследнее, 19-е место.

"Торино" – "Удинезе" - 2:3 (0:1)

Голы: Пуссетто, 24 - 0:1, де Пауль, 54 - 0:2, Белотти, 66 - 1:2, Бонаццоли, 67 - 2:2, Несторовски, 69 - 2:3

"Торино": Сиригу, Синго, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Войвода (Гояк, 63), Ринкон, Мейте (Лукич, 46), Линетти, Войнович, Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 46).

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен, Перейра (Макенго, 82), де Пауль, Пуссетто (Лазанья, 82), Уолас (Мандрагора, 61), Деулофеу (Несторовски, 62), Нюйтинк (Родриго Бекао, 43).

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