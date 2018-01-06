"Торино" в родных стенах разгромил "Болонью"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Торино" на своём поле крупно обыграл "Болонью". В составе "быков" голами отличились Лоренцо де Сильвестри, Мбайе Ньянг и Яго Фальке.

"Торино" – "Болонья" - 3:0

Голы: де Сильвестри, 38 - 1:0, Ньянг, 53 - 2:0, Яго Фальке, 85 - 3:0.

"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо (Моретти, 46), Базелли, Ринкон, Яго Фальке, Оби (Аккуа, 34), Беренгер, Ньянг (Бойе, 82).

"Болонья": Миранте, Гонсалес, Крафт, Мбайе, Хеландер (Фаллетти, 83), Поли, Пульгар, Верди (Оквонкво, 66), Ди Франческо (Донса, 56), Паласио, Дестро.

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