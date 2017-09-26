"Торино", в случае продажи Белотти, хочет купить Дзадзу

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза попал в сферу интересов "Торино", которое вполне может потерять своего ударного форварда Андреа Белотти во время зимнего трансферного окна.

Что правда, "летучие мыши" не горят желанием расставаться с итальянцем, которого выкупили у "Ювентуса" минувшим летом за 16 миллионов евро. Переубедить левантийцев может только серьёзное предложение - ориентировочно от 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзадза провёл за "Валенсию" 6 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов.

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