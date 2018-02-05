"Торино" выкупил Ринкона

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"Торино" выкупил Ринкона

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о продаже полузащитника Томаса Ринкона в "Торино".

"Быки" выкупили права на 30-летнего венесуэльца за шесть миллионов евро - эта сумма будет выплачена в течение трёх лет.

Напомним, что "Торино" арендовал Ринкона в августе. В этом сезоне хавбек сыграл 24 матча и забил 1 гол.

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