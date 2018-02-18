"Торино" - "Ювентус" - 0:1 (обзор)

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"Торино" - "Ювентус" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором "Торино" дома минимально уступил землякам из "Ювентуса".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
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