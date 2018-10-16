"Торино" заинтересован в аренде вингера "Интера"

Теги интер миланториноантонио кандрева

"Торино" заинтересован в аренде вингера "Интера"

"Торино" проявляет интерес к вингеру миланского "Интера" Антонио Кандреве, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "быки" хотят арендовать 31-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Сам Кандрева готов сменить команду, поскольку недоволен дефицитом игровой практики.

В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл за "Интер" всего 7 матчей, в которых забил 1 гол. 

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