"Торино" заплатит за Сапату 19 миллионов евро

Колумбийский нападающий "Наполи" Дуван Сапата может перейти в "Торино", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер игрока за 19 миллионов евро. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах 26-летний Сапата выступал за "Удинезе" на правах аренды, провел 65 матчей и забил 19 голов.

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