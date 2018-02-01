"Торонто" объявил о переходе бывшего защитника ПСЖ
Голландский защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль стал игроком "Торонто", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера и условия личного контракт игрока не разглашаются.
29-летний ван дер Виль выступал за "Кальяри" с 2017 года и провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Голландии сыграл 46 матчей. Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Голландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34