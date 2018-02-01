"Торонто" объявил о переходе бывшего защитника ПСЖ



Голландский защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль стал игроком "Торонто", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракт игрока не разглашаются.

29-летний ван дер Виль выступал за "Кальяри" с 2017 года и провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Голландии сыграл 46 матчей. Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Голландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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