"Торонто" объявил о переходе бывшего защитника ПСЖ

Теги торонтогрегори ван дер виль

"Торонто" объявил о переходе бывшего защитника ПСЖ
Голландский защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль стал игроком "Торонто", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракт игрока не разглашаются. 

29-летний ван дер Виль выступал за "Кальяри" с 2017 года и провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Голландии сыграл 46 матчей. Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка Голландии, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Голландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Не пропустите: Ходдл о возможном уходе Почеттино в "Реал": "Зачем уходить в клуб, где тебя могут уволить после восьми месяцев работы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов