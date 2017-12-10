"Торонто" - первый клуб из Канады, который стал чемпионом MLS
В финальной игре MLS "Торонто" одержал победу над "Сиэтл Саундерс".
Таким образом, "Торонто" стал первым в истории канадским клубом, которому удалось стать чемпионом MLS.
"Торонто" - "Сиэтл Саундерс" 2:0
Голы: Алтидор, 67 - 1:0, Васкес, 90 - 2:0
"Торонто": Боно, Мур, Морроу, Бейташур, Мавинга, Брэдли, Дельгадо (Шейру, 90), Осорио (Купер, 85), Васкес, Джовинко, Алтидор (Хагглунд, 86).
"Сиэтл Саундерс": Фрай, Маршалл, Торрес, Лердам, Джонс (Толо, 90), Свенссон, Лодейро, Родригес (Моррис, 71), Ролдан, Демпси, Брюин.
Предупреждение: Васкес (90). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34