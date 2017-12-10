"Торонто" - первый клуб из Канады, который стал чемпионом MLS

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"Торонто" - первый клуб из Канады, который стал чемпионом MLS

В финальной игре MLS "Торонто" одержал победу над "Сиэтл Саундерс".

Таким образом, "Торонто" стал первым в истории канадским клубом, которому удалось стать чемпионом MLS.

"Торонто" - "Сиэтл Саундерс" 2:0

Голы: Алтидор, 67 - 1:0, Васкес, 90 - 2:0

"Торонто": Боно, Мур, Морроу, Бейташур, Мавинга, Брэдли, Дельгадо (Шейру, 90), Осорио (Купер, 85), Васкес, Джовинко, Алтидор (Хагглунд, 86).

"Сиэтл Саундерс": Фрай, Маршалл, Торрес, Лердам, Джонс (Толо, 90), Свенссон, Лодейро, Родригес (Моррис, 71), Ролдан, Демпси, Брюин.

Предупреждение: Васкес (90). | http://soccernews.ru

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2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
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