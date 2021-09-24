Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА
Фото инстаграм Владислава Торопа
Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебютный матч за армейский клуб.
17-летний страж ворот отыграл полностью поединок Кубка России против ижевского "Зенита" (4:0).
"Горд дебютировать за такой великий клуб, как ЦСКА. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Спасибо всем за поздравления", - написал Тороп в инстаграме.
Юный голкипер является воспитанником столичного клуба, в этом сезоне он стал дублёром Игоря Акинфеева.
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