Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА

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Тороп поделился эмоциями от дебюта за ЦСКА

Фото инстаграм Владислава Торопа

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал свой дебютный матч за армейский клуб.

17-летний страж ворот отыграл полностью поединок Кубка России против ижевского "Зенита" (4:0).

"Горд дебютировать за такой великий клуб, как ЦСКА. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Спасибо всем за поздравления", - написал Тороп в инстаграме.

Юный голкипер является воспитанником столичного клуба, в этом сезоне он стал дублёром Игоря Акинфеева.

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