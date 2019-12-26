"Торпедо" арендовал нападающего "Спартака"

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"Торпедо" арендовал нападающего "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Александра Руденко в "Торпедо".

"Чёрно-белые" арендовали 20-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

"Желаем Александру ярко проявить себя в новой команде и вернуться в "Спартак", став ещё сильнее!" - говорится в заявлении пресс-службы "красно-белых".

В этом сезоне Руденко забил 13 голов в 23 матчах в составе "Спартака-2".

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