"Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в 11-м туре чемпионата Беларуси
В матче 11-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи".
"Торпедо-БелАЗ" - "Смолевичи" - 2:1 (1:1)
Голы: Макаров, 15 - 0:1, Габриэл Рамос, 34 - 1:1, Жевнеров, 67 (в свои ворота) - 2:1.
"Торпедо-БелАЗ": Козлов, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов, Премудров (Николаевич, 68), Капленко, Габриэл Рамос, Липе Велозу (Левицкий, 75), Горбачик (Антилевский, 62).
"Смолевичи": Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов (Щегрикович, 83), Вакулич (Турик, 68), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Джигеро, 71), По.
"Смолевичи" после 11 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице. "Торпедо-БелАЗ" располагается на 2 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18