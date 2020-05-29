"Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в 11-м туре чемпионата Беларуси

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"Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в 11-м туре чемпионата Беларуси

В матче 11-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи".

"Торпедо-БелАЗ" - "Смолевичи" - 2:1 (1:1)

Голы: Макаров, 15 - 0:1, Габриэл Рамос, 34 - 1:1, Жевнеров, 67 (в свои ворота) - 2:1.

"Торпедо-БелАЗ": Козлов, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов, Премудров (Николаевич, 68), Капленко, Габриэл Рамос, Липе Велозу (Левицкий, 75), Горбачик (Антилевский, 62).

"Смолевичи": Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов (Щегрикович, 83), Вакулич (Турик, 68), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Джигеро, 71), По.

"Смолевичи" после 11 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице. "Торпедо-БелАЗ" располагается на 2 позиции.

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