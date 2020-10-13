"Торпедо" без Игнашевича разгромило "Динамо-Брянск"
В матче 15-го тура ФНЛ московское "Торпедо" разгромило "Динамо-Брянск" со счетом 3:0. Победу "автозаводцам" принесли Андрей Евдокимов, Игорь Лебеденко и Андрей Лях.
На матче отсутствовал по причине простуды главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич.
"Торпедо" Москва - "Динамо" Брянск - 3:0 (3:0)
Голы: Евдокимов, 7 - 1:0, Лебеденко, 25 - 2:0, Лях, 33 - 3:0
"Торпедо": Ботнарь, Прошкин (Шустиков, 69), Евдокимов, Самсонов, Магаль (Елисеев, 77), Лях, Дворецков (Шоркин, 46), Рязанцев, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Кертанов, 63).
Не пропустите: "Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021
-
Заразившийся коронавирусом Роналду контактировал с игроками сборной Португалии
-
ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче
-
Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда
-
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Лента новостей
-
"Торпедо" без Игнашевича разгромило "Динамо-Брянск"
-
В "Локомотиве" сообщили результат теста Гильерме на коронавирус
-
РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2020 года
-
Латвия опозорилась в матче Лиги наций против Мальты
-
Арсен Венгер рассказал, почему он так и не возглавил "Реал"
-
"Локомотив" отдал Жалолиддинова в аренду в клуб РПЛ
-
Молодежная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021
-
Новичок "Барселоны" назвал Месси лучшим игроком в мире
-
"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ
-
Тьяго Алькантара отказался перейти в "Барселону"
-
Валерий Газзаев высказался о выходе молодежки на Евро-2021
-
Агент Джорджевича: "По предложению "Урала" мы пока подождем, все решится в ближайшие дни"
-
Девушка Роналду поддержала игрока, заразившегося коронавирусом
-
Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя
-
Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021
-
В "Лионе" выявлено семь случаев заражения коронавирусом
-
Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус"
-
Заразившийся коронавирусом Роналду контактировал с игроками сборной Португалии
-
ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче
-
Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда