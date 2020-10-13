"Торпедо" без Игнашевича разгромило "Динамо-Брянск"

В матче 15-го тура ФНЛ московское "Торпедо" разгромило "Динамо-Брянск" со счетом 3:0. Победу "автозаводцам" принесли Андрей Евдокимов, Игорь Лебеденко и Андрей Лях.

На матче отсутствовал по причине простуды главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич.

"Торпедо" Москва - "Динамо" Брянск - 3:0 (3:0)

Голы: Евдокимов, 7 - 1:0, Лебеденко, 25 - 2:0, Лях, 33 - 3:0

"Торпедо": Ботнарь, Прошкин (Шустиков, 69), Евдокимов, Самсонов, Магаль (Елисеев, 77), Лях, Дворецков (Шоркин, 46), Рязанцев, Нетфуллин, Калмыков, Лебеденко (Кертанов, 63).

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