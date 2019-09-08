"Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ
В матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" обыграло "Химки" со счетом 1:0. Победу "автозаводцам" принес гол Божина.
Благодаря победе "Торпедо" закрепилось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись от "Химок" на четыре очка.
Напомним, что главным тренером "Торпедо" является Сергей Игнашевич, который на протяжении полутора десятка лет выступал за ЦСКА и сборную России.
"Торпедо" (Москва) - "Химки" - 1:0 (1:0)
Гол: Божин, 17 - 1:0
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
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|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4