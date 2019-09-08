"Торпедо" Игнашевича обыграло "Химки" и закрепилось на первом месте в ФНЛ

В матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" обыграло "Химки" со счетом 1:0. Победу "автозаводцам" принес гол Божина.

Благодаря победе "Торпедо" закрепилось на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись от "Химок" на четыре очка.

Напомним, что главным тренером "Торпедо" является Сергей Игнашевич, который на протяжении полутора десятка лет выступал за ЦСКА и сборную России.

"Торпедо" (Москва) - "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Божин, 17 - 1:0

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