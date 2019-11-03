"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ

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"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги московское "Торпедо", которое тренирует Сергей Игнашевич, обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1. Победу "автозаводцам" принесли голы Сергея Божина и Ивана Сергеева. В составе гостей отличился Рамазан Наджимурадов.

"Торпедо" продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. "СКА-Хабаровск" занимает восьмую позицию, имея в активе 31 очко.

"Торпедо" - "СКА-Хабаровск" - 2:1 (1:0)

Голы: Божин, 45 - 1:0, Сергеев, 53 - 2:0, Наджимурадов, 63 - 2:1

"Торпедо": Кеняйкин, Шустиков, Самсонов, Шоркин, Божин, Магаль, Галоян (Елисеев, 67), Лях (Шишкин, 73), Рязанцев, Сергеев (Татаринов, 90), Лебеденко (Калугин, 77)

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