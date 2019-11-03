"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ
В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги московское "Торпедо", которое тренирует Сергей Игнашевич, обыграло "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1. Победу "автозаводцам" принесли голы Сергея Божина и Ивана Сергеева. В составе гостей отличился Рамазан Наджимурадов.
"Торпедо" продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. "СКА-Хабаровск" занимает восьмую позицию, имея в активе 31 очко.
"Торпедо" - "СКА-Хабаровск" - 2:1 (1:0)
Голы: Божин, 45 - 1:0, Сергеев, 53 - 2:0, Наджимурадов, 63 - 2:1
"Торпедо": Кеняйкин, Шустиков, Самсонов, Шоркин, Божин, Магаль, Галоян (Елисеев, 67), Лях (Шишкин, 73), Рязанцев, Сергеев (Татаринов, 90), Лебеденко (Калугин, 77)
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13