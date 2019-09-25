"Торпедо" Игнашевича победило "Крылья Советов" в Кубке России

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"Торпедо" Игнашевича победило "Крылья Советов" в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России московское "Торпедо" добилось победы над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Победу москвичам принесли голы Шоркина и Сергеева. В 1/8 финала "автозаводцы" сыграют с победителем пары "Балтика" - "Локомотив".

"Торпедо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (2:0)
Голы: Шоркин, 37 - 1:0, Сергеев, 45 - 2:0

"Торпедо": Керяйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Магаль, Самошников, Рязанцев, Калугин, Галоян (Багаев, 62), Лебеденко (Самсонов, 68), Сергеев

"Крылья Советов": Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов (Кабутов, 67), Мияйлович, Антон (Зиньковский, 62), Смирнов, Канунников, Радоньич (Соболев, 46)

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