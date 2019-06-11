"Торпедо" Игнашевича подписало двух известных футболистов

Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило о подписании полузащитников Александра Рязанцева и Игоря Лебеденко.

Оба футболиста заключили со столичным клубом контракты на один сезон.

Напомним, что неделю назад "чёрно-белых" возглавил легендарный российский защитник Сергей Игнашевич.

32-летний Рязанцев известен по выступлениям за "Рубин", "Зенит" и "Урал", а 36-летний Лебеденко прославился, защищая цвета "Локомотива", "Сатурна", "Ростова", "Рубина" и "Терека".

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