"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ

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"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ

Московское "Торпедо" в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги на своем поле проиграло "Лучу" из Владивостока со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Никиты Саламатова и Саида Алиева.

"Торпедо", которое возглавляет бывший капитан ЦСКА Сергей Игнашевич, потерпело третье поражение подряд в ФНЛ. На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице. "Луч" поднялся на 15-ю позицию, покинув зону вылета.

"Торпедо" Москва - "Луч" Владивосток - 0:2 (0:0)
Голы: Саламатов, 46 - 0:1, Алиев, 71 - 0:2

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