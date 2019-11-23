"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
Московское "Торпедо" в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги на своем поле проиграло "Лучу" из Владивостока со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Никиты Саламатова и Саида Алиева.
"Торпедо", которое возглавляет бывший капитан ЦСКА Сергей Игнашевич, потерпело третье поражение подряд в ФНЛ. На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице. "Луч" поднялся на 15-ю позицию, покинув зону вылета.
"Торпедо" Москва - "Луч" Владивосток - 0:2 (0:0)
Голы: Саламатов, 46 - 0:1, Алиев, 71 - 0:2
Не пропустите: Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
-
"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
-
Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
-
Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
-
"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
Защитника "Рубина" увезли на скорой после матча с "Зенитом"
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
1
Карпин раскритиковал судейство в матче с "Динамо"
-
6
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
-
Моуринью прокомментировал свою первую победу с "Тоттенхэмом" в АПЛ
-
1
"Динамо" обыграло "Ростов" благодаря двум голам с пенальти
-
2
Вальверде пояснил плохую игру "Барселоны" в матче с "Леганесом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|17
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Арсенал Тула
|16
|19
|9
|Оренбург
|17
|19
|10
|Урал
|16
|19
|11
|Ахмат
|17
|18
|12
|Уфа
|16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|16
|13