"Торпедо" Игнашевича выиграло 9 матчей подряд в ФНЛ
"Торпедо" переиграл "Томь" (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ. Таким образом, команда продлила рекордную серию побед до 9 матчей.
Ранее московский клуб обыграл "Химки" (1:0), "Ротор" (2:0), "Енисей" (2:0), "Текстильщик" (3:1), курский "Авангард" (3:1), "Луч" (1:0), "Армавир" (2:1) и "Краснодар-2" (2:1).
Подопечный Сергея Игнашевича с 37 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.
Напомним, экс-игрок Сборной России в начале июня 2019 стал старшим тренером команды. Для того, чтобы стать главным тренером, специалисту необходимо получить лицензию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4