"Торпедо" Игнашевича выиграло 9 матчей подряд в ФНЛ

"Торпедо" переиграл "Томь" (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ. Таким образом, команда продлила рекордную серию побед до 9 матчей.

Ранее московский клуб обыграл "Химки" (1:0), "Ротор" (2:0), "Енисей" (2:0), "Текстильщик" (3:1), курский "Авангард" (3:1), "Луч" (1:0), "Армавир" (2:1) и "Краснодар-2" (2:1).

Подопечный Сергея Игнашевича с 37 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

Напомним, экс-игрок Сборной России в начале июня 2019 стал старшим тренером команды. Для того, чтобы стать главным тренером, специалисту необходимо получить лицензию.

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