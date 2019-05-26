"Торпедо" Колыванова и "Текстильщик" Бояринцева завоевали путевки в ФНЛ

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"Торпедо" Колыванова и "Текстильщик" Бояринцева завоевали путевки в ФНЛ

Московское "Торпедо" заняло первое место в турнирной таблице чемпионата России во втором дивизионе в зоне "Центр" и вышло в ФНЛ. В предпоследнем туре торпедовцы разгромили "Сатурн" со счетом 4:1 и гарантировали себе повышение в классе. Главным тренером команды является Игорь Колыванов, который ранее тренировал "Уфу".

Еще одним участником ФНЛ в следующем сезоне станет ивановский "Текстильщик", который тренирует бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев. "Текстильщик" за тур до финала занял первое место в зоне "Запад".

Стоит отметить, что "Текстильщик" никогда не поднимался выше ФНЛ, а "Торпедо" вылетело из РПЛ в 2015 году.

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