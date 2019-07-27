"Торпедо" нацелился на защитника ЦСКА
Московский "Торпедо" может усилиться левым защитником ЦСКА Наиром Тикнизяном, сообщают российские СМИ.
"Автозаводцы" рассчитывают арендовать 20-летнего футболиста до конца сезона 2019/20.
Напомним, что "Торпедо" сейчас возглавляет известный экс-армеец Сергей Игнашевич.
Тикнизян провёл за основу ЦСКА всего 2 игры. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
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