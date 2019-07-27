"Торпедо" нацелился на защитника ЦСКА

Теги цска москваторпедо москванаир тикнизянтрансферы

"Торпедо" нацелился на защитника ЦСКА

Московский "Торпедо" может усилиться левым защитником ЦСКА Наиром Тикнизяном, сообщают российские СМИ.

"Автозаводцы" рассчитывают арендовать 20-летнего футболиста до конца сезона 2019/20.

Напомним, что "Торпедо" сейчас возглавляет известный экс-армеец Сергей Игнашевич.

Тикнизян провёл за основу ЦСКА всего 2 игры. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

Не пропустите: Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

"Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Урал Урал 3 6
3 Рубин Рубин 2 4
4 Ростов Ростов 2 4
5 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
7 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
9 Краснодар Краснодар 2 3
10 Уфа Уфа 3 3
11 Ахмат Ахмат 2 3
12 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
13 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов