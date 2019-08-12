"Торпедо" объявило о переходе бывшего игрока "Спартака"

Защитник Роман Шишкин перешел в "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался торпедовцам бесплатно. Контракт между игроком и клубом будет действовать до лета 2020 года.

32-летний Шишкин является воспитанником "Спартака". За свою карьеру он также выступал за "Крылья Советов", "Локомотив" и "Краснодар". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15. Двукратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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