"Торпедо" обыграло "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ

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"Торпедо" обыграло "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ

Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" на своем поле победило "Оренбург" со счетом 2:1.

Победу москвичам принес дубль Мухаммада Султонова. В составе гостей отличился Юрий Ковалев.

"Торпедо", набрав 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. "Оренбург" с 25 очками остался на второй позиции.

"Торпедо" - "Оренбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Султонов, 10 - 1:0, Султонов, 81 - 2:0, Ковалев, 85 - 2:1

"Торпедо": Ботнарь, Евдокимов, Самсонов (Каплиенко, 66), Кожемякин, Темников, Нетфуллин, Енин (Рязанцев, 90), Кравчук, Султонов (Адаев, 89), Лебеденко (Пулобояринов, 65), Калмыков.

"Оренбург": Кеняйкин, Стаматов (Бреев, 80), Малых, Гойкович, Ойеволе, Аюпов, Ковалев, Капленко, Миронов (Эктов, 80), Фамейе, Диалло (Титков, 59).

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