"Торпедо" обыграло "Ростов" в Кубке России

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"Торпедо" обыграло "Ростов" в Кубке России

Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Кубка России "Торпедо" на своем поле обыграло "Ростов" со счетом 2:0.

Победу московскому клубу принесли голы Амура Калмыкова и Тимура Абдрашитова.

"Торпедо", набрав три очка, заняло второе место в 5-й группе. "Ростов" с нулем очков финишировал на третьей позиции. Обе команды вылетели из Кубка.

"Торпедо" Москва - "Ростов" Ростов - 2:0 (0:0)

Голы: Калмыков, 60 (с пенальти) - 1:0, Абдрашитов, 90+1 - 2:0

"Торпедо": Довбня, Каплиенко, Прошкин, Елисеев, Адаев (Абдрашитов, 46), Кравчук, Полубояринов, Седько, Нетфуллин, Орехов, Калмыков.

"Ростов": Бабурин, Мухин, Мелехин, Лангович, Николаев (Котин, 46), Фольмер, Тугарев, Исик, Щетинин, Горелов, Турищев.

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