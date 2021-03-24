"Торпедо" одержало победу в первом матче после увольнения Игнашевича

Фото: ФК "Торпедо"

В рамках 32-го тура ФНЛ московское "Торпедо" разгромило "Чертаново".

Отметим, что "Торпедо" добыло победу в первом матче после возвращению Александра Бородюка на тренерский пост. Ранее клуб уволил Сергея Игнашевича, при котором команда не могла выиграть с 25 ноября 2020 года.

"Торпедо" - "Чертаново" 3:0

Голы: Дворецков, 20 - 1:0, Дворецков, 59 - 2:0, Каплиенко, 89 - 3:0

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