"Торпедо" перенесло начало командных тренировок с 23-го на 29 марта

"Торпедо" перенесло возобновление тренировок с 23 марта на 39-е из-за пандемии коронавируса.

Футболисты команды будут продолжать заниматься по индивидуальной программе.

Изначально игроки должны были вернуться к полноценным тренировкам 23 марта на стадионе "Лужники".

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и учитывая приостановку первенства ФНЛ руководство и тренерский штаб "Торпедо" приняли решение продлить командный карантин еще на неделю", - сообщается на официальном сайте клуба.

"Торпедо" идет на 4 месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 53 балла.

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