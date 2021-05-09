"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ
Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен
"Торпедо" подало апелляцию на решение РФС не давать лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне, так сказать президент клуба Денис Маслов.
"Да, мы подали апелляцию на решение не давать "Торпедо" лицензию для участия в РПЛ", – сказал Маслов.
"Торпедо" занимает шестое место в таблице ФНЛ перед последним туром.
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