"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ

Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен

"Торпедо" подало апелляцию на решение РФС не давать лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне, так сказать президент клуба Денис Маслов.

"Да, мы подали апелляцию на решение не давать "Торпедо" лицензию для участия в РПЛ", – сказал Маслов.

"Торпедо" занимает шестое место в таблице ФНЛ перед последним туром.

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