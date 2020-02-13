"Торпедо" подписало воспитанника ЦСКА

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"Торпедо" подписало воспитанника ЦСКА

Полузащитник Астемир Гордюшенко перешел из ЦСКА в "Торпедо", сообщает официальный сайт "армейского" клуба.

Условия трансфера и личного контракта игрока не разглашаются.

22-летний Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 19 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Тюмени". Обладатель Суперкубка России-2018. Сыграл один матч за юношескую сборную России U19.

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