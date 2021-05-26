"Торпедо" подписало воспитанника "Спартака"
Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен
Московское "Торпедо" объявило о переходе полузащитника астраханского "Волгаря" Данила Полубояринова.
Футболист подписал контракт с клубом до лета 2024 года.
24-летний Полубояринов является воспитанником "Спартака". За "Волгарь" он выступал с 2020 года, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Также он играл за "Энергетик-БГУ" и "Ротор".
Не пропустите: "Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ. | http://soccernews.ru
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