"Торпедо" подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб клуба

Теги торпедо москваевгений алдонин

"Торпедо" подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб клуба

"Торпедо" подтвердило назначение Евгения Алдонина в тренерский штаб клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Двукратный чемпион России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка УЕФА теперь в "Торпедо"!" - говорится в сообщении.
Соглашение специалиста

Соглашение специалиста рассчитано до лета 2020 года.

Главным тренером "Торпедо" является Сергей Игнашевич, который возглавил клуб летом 2019 года.

В турнирной таблице ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место, набрав 51 балл.

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