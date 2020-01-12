"Торпедо" подтвердило назначение Алдонина в тренерский штаб клуба

"Торпедо" подтвердило назначение Евгения Алдонина в тренерский штаб клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Двукратный чемпион России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка УЕФА теперь в "Торпедо"!" - говорится в сообщении.

Соглашение специалиста



Соглашение специалиста рассчитано до лета 2020 года.



Главным тренером "Торпедо" является Сергей Игнашевич, который возглавил клуб летом 2019 года.

⠀

В турнирной таблице ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место, набрав 51 балл.

А еще: "Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо"| http://soccernews.ru