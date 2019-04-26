"Торпедо" представило концепцию нового стадиона
В Москве презентовали концепцию реконструкцию Центральной арены спорткомплекса "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, сообщает "Чемпионат".
На мероприятии сообщили, что обновлённая арена будет вмещать 15076 зрителей плюс 780 парковочных мест. Реконструкция запланирована на второй квартал 2020 года и займет 2,5 года.
На данный момент "Торпедо" выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе "Центр".
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