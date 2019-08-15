"Торпедо" представило новую игровую форму

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"Торпедо" представило новую игровую форму

Московское "Торпедо", которое выступает в ФНЛ, представило интересную игровую форму.

Домашний и гостевой комплекты выполнены в "шотландскую" клетку. Первая форма будет бело-черная, вторая - черно-зеленая.

Орнамент на комплекте выбран как дань истории зарождения футбола в Москве. Форму изготовила итальянская компания Macron.

После 8 туров ФНЛ "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице.

А еще: Впервые стартовый состав "Краснодара-2" состоял из 11 воспитанников клубной академии | http://soccernews.ru
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