"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

Теги торпедо москвасергей игнашевич

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение специалиста с командой рассчитано до лета 2023 года. 

"Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе чёрно-белых!" - сообщается на сайте.

После 25 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

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