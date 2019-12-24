"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Новое соглашение специалиста с командой рассчитано до лета 2023 года.

"Мы поздравляем Сергея Николаевича с пролонгацией контракта и желаем больших успехов в составе чёрно-белых!" - сообщается на сайте.

После 25 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

А еще: Селюк высказался о реальной стоимости Алексея Миранчука| http://soccernews.ru