"Торпедо" раскрыло детали клубного бюджета на сезон-2020/21

"Торпедо" раскрыл бюджет команды на сезон-2020/21. Об этом сообщается на сайте клуба.

Планируемые доходы клуба в сезоне-2020/2021 составляют 315,2 млн рублей. Акционеры (167,6 млн), спонсоры (136,4 млн). Доходы от деятельности клуба - 7,5 млн, включая призовые от ФНЛ - 1,5 млн, выручка от продажи билетов - 3,0 млн, ожидаемая выручка от продажи сувенирной продукции и атрибутики, а дебиторская задолженность - 3,7 млн, в том числе сувенирная продукция (1,9 млн) и ФНЛ (1,8 млн рублей).

Планируемые расходы всего - 315,2 млн. Выплаты сотрудникам (141,6 млн), налоги, сборы, платежи (36,3 млн), расходы на участие в официальных соревнованиях (57,7 млн), расходы по содержанию команды (31,6 млн), расходы на содержание ДЮСШ "Торпедо" (24,3 млн), лизинг автобуса - 9,8 млн, расходы на тестирование команды на коронавирусную инфекцию - 5 млн, коммерческие расходы и на рекламу - 4,1 млн, работа с болельщиками - 2,7 млн, расходы по аренде - 1,9 млн рублей.

После 2 туров ФНЛ клуб набрал 1 балл и занимает 18 место.

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