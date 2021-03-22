"Торпедо" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера

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"Торпедо" рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Руководство московского "Торпедо" ведет поиск нового главного тренера и рассматривает шесть кандидатур, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, московский клуб интересуется Валерием Петраковым, Андреем Талалаевым, Вадимом Евсеевым, Игорем Шалимовым, Николаем Писаревым и Олегом Кононовым.

Напомним, что ранее "Торпедо" уволило с поста главного тренера Сергея Игнашевича.

После 31 тура "Торпедо" занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 54 очка.

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