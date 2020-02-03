"Торпедо" рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера "Локомотива"

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"Торпедо" рассталось с вратарем Цыганом и подписало голкипера "Локомотива"

Голкипер "Торпедо" Николай Цыган покинул московский клуб. На его место пришел 18-летний вратарь "Локомотива" Виталий Бонтарь. Об этом сообщается на официальном сайте клуба ФНЛ.

35-летний Цыган играл в "Торпедо" летом 2019 года. С тех пор он провел 6 матчей за клуб. Ранее он играл за "Аланию", "Крылья Советов", "Сибирь", "Шинник" и "Спартак-Нальчик".

Ботнарь  - воспитанник "железнодорожников", Он выступал за юношескую сборную России (U-19).

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