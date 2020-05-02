"Торпедо" разгромил "Минск", минское "Динамо" уступило "Слуцку"

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"Торпедо" разгромил "Минск", минское "Динамо" уступило "Слуцку"

Представляем результаты матчей 7-го тура чемпионата Беларуси.

"Минск" - "Торпедо" Жодино 2:5

Голы: Премудров, 8 - 0:1, Горбачик, 31 - 0:2, Горбачик, 37 - 0:3, Хващинский, 40 - 1:3, Горбачик, 45 - 1:4, Липе, 84 - 1:5, Ролович, 89 - 2:5

"Минск": Леонов, Остроух, Рыжук, Залеский, Прищепа (Ролович, 58), Чаговец, Шрамченко, Евдокимов, Яроцкий (Зинович, 78), Хващинский, Грибовский (Алексиевич, 67).

"Торпедо": Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Хачатурян, Премудров (Николаевич, 55), Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Липе, 72), Горбачик (Журневич, 69).


"Рух" Брест - "Городея" 1:1

Голы: Сорокин, 50 - 0:1, Колпачук, 90 - 1:1

"Рух" Брест: Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Мигунов (Колпачук, 70), Вильям, Андроник, Чиж, Васильев, Седько, Концевой (Морозов, 84), Диалло (Богомольский, 74).

"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин (Шестиловский, 90), Байдук (Шибун, 66), Яскович, Саичич, Шавель (Пушняков, 70).  


"Динамо" Минск - "Слуцк" 1:2

Голы: Салу, 22 - 0:1, Сирима, 52 - 0:2, Бручич, 86 - 1:2

"Динамо" Минск: Плотников, Шитов, Риос, Бручич, Динга, Горопевшек, Олехнович, Павловски (Козлов, 61), Климович (Вергейчик, 81), Бахар, Шикавка (Данило, 74).

"Слуцк": Панкратов, Трубило, Образов, Коанда, Такулов, Велько (Анюкевич, 40), Короев (Бураев, 62), Козлов, Умар Бала, Салу, Сирима (Тетеренко, 73).

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