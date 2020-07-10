"Торпедо" разгромило "Спартак-2" в товарищеском матче

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"Торпедо" разгромило "Спартак-2" в товарищеском матче

"Торпедо" разгромил "Спартак-2" в товарищеском матче.

"Торпедо" - "Спартак-2" - 5:1 (2:1) 

Голы: Кертанов 1 - 1:0, Кожедуб, 17 - 1:1, Лях, 31 - 2:1, Сергеев, 63 - 3:1, Адаев, 73 - 4:1, Берковский, 75 - 5:1.

"Торпедо": Ботнарь, Шустиков, Лях (Шоркин, 46), Куфтин (Самсонов, 60), Сундуков (Магаль, 60), Елисеев (Адаев, 60), Максимов (Нетфуллин, 60), Дворецков (Гордюшенко, 60), Орехов (Рязанцев, 60), Кертанов (Берковский, 60), Лебеденко (Сергеев, 60).

"Спартак-2": Поплевченков, Тигиев, Миронов, Петрунин, Воропаев, Литвинов, Лайкин, Денисов, Игнатов, Кожедуб, Тиерно.

"Спартак-2" (2 тайм): Шитов, Генчу, Моргунов, Зепатта, Сазонов, Васильев, Пилипенко, Баду, Оганесян, Нимели, Руденко.

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