"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ

Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен

Московское "Торпедо" обыграло "Велес" в матче 18-го тура ФНЛ. В матче случилось 8 забитых голов.

"Велес" - "Торпедо" - 3:5

Голы: Султонов, 14 - 0:1, Галоян, 23 - 1:1, Галоян, 44 - 2:1, Евдокимов, 51 - 2:2, Ежков, 65 - 3:2, Лебеденко, 67 - 3:3, Темников, 70 - 3:4, Темников, 75 - 3:5.

Благодаря этой победе "Торпедо" вышло на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав за 18 матчей 35 очков.

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