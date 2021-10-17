"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ
Фото: инстаграм "Торпедо"/Автор неизвестен
Московское "Торпедо" обыграло "Велес" в матче 18-го тура ФНЛ. В матче случилось 8 забитых голов.
"Велес" - "Торпедо" - 3:5
Голы: Султонов, 14 - 0:1, Галоян, 23 - 1:1, Галоян, 44 - 2:1, Евдокимов, 51 - 2:2, Ежков, 65 - 3:2, Лебеденко, 67 - 3:3, Темников, 70 - 3:4, Темников, 75 - 3:5.
Благодаря этой победе "Торпедо" вышло на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав за 18 матчей 35 очков.
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