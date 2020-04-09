"Торпедо" согласовал с сотрудниками клуба снижение зарплаты

Президент "Торпедо" Елена Еленцева сказала, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона", - говорится в заявлении.

Ранее ряд футбольных клубов также приняли решение понизить зарплаты игрокам и футболистам команды.

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