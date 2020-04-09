"Торпедо" согласовал с сотрудниками клуба снижение зарплаты
Президент "Торпедо" Елена Еленцева сказала, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона", - говорится в заявлении.
Ранее ряд футбольных клубов также приняли решение понизить зарплаты игрокам и футболистам команды.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|Рубин
|22
|23
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|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20