"Торпедо" стало последним четвертьфиналистом Кубка России

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"Торпедо" стало последним четвертьфиналистом Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России "Торпедо" обыграло "Балтику" и завоевало путевку в четвертьфинал. Победу "автозаводцам" принес гол полузащитника Ивана Сергеева.

В 1/4 финала московский клуб сыграет с "Химками".

"Торпедо" – "Балтика" - 1:0 (0:0)
Гол: Сергеев, 53 - 1:0

"Торпедо": Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев (Шустиков, 90), Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46).

Не пропустите: "Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
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