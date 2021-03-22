"Торпедо" уволило Игнашевича

Фото сайт "Торпедо"

Московское "Торпедо" на своём официальном сайте объявило об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера.

Сотрудничество между сторонами завершено по обоюдному согласию. Сегодня наставник попрощался с командой и поблагодарил всех за совместную работу.

Игнашевич возглавлял "Торпедо" с лета 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона 2022/23.

Столичная команда не побеждает в ФНЛ с ноября, из последних пяти матчей были проиграны четыре. Москвичи идут на шестом месте в турнирной таблице первенства.

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